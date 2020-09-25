COVID-19: вторая волна пандемии в Европе

Во Франции за сутки зарегистрированы свыше 16 тысяч новых случаев заражения, почти 6 тысяч пациентов с COVID-19 остаются в стационарах, из них более тысячи находятся в реанимационных палатах.

Париж ввел в Марселе карантин, который коснулся в первую очередь заведений общепита и спортзалов, местные власти возмутились и обратились в суд с иском против премьер-министра Кастекса.

Жан Кастекс ответил так: "Мы принимаем решение в зависимости от эпидемиологической ситуации. В департаменте Лот-и-Гаронна уровень заражений ниже, поэтому там ограничительные меры не вводятся".

Голос против решения властей возвысил профессор Раульт, заявивший - "руководство региональным минздравом несет ответственность за нагнетание ситуации и за то, что против Марселя центральной властью были приняты драконовские меры".

По другую сторону Пиренеев ситуация не менее сложная. В Испании за все время пандемии COVID-19 заболели свыше семисот тысяч человек, за сутки количество летальных исходов возросло на 84, общая цифра умерших превысила 31 тысячу.

Свыше 850 тысяч жителей Мадрида, главным образом в небогатых районах, находятся в изоляции, им позволено выходить за покупками, на работу и чтобы забрать детей из школы.

В четверг многие из них собрались у медучреждений, они потребовали улучшений условий труда для тех, кто находится на линии фронта борьбы с коронавирусной инфекцией - главным образом это младший и средний медперсонал.

Возражение новые введенные меры вызывают и у бизнеса: "Чудовищная ситуация, наш ресторан - между двух микрорайонов, которые посажены на карантин, людям запрещено выходить из дома, у нас нет посетителей", - говорит Мария Фернандес.

В Англии пабы и бары работают до 10 вечера, правительство отводит себе полгода, как заявил его глава в Палате общин, чтобы справиться со второй волной эпидемии.

Власти также предлагают загрузить приложение, которое, по их мнению, поможет отслеживать возможные контакты с теми, кто был инфицирован.

В настоящий момент в мире насчитывается свыше 32 миллионов заболевших COVID-19.