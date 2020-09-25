Нападение у бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже

Два человека получили ножевые ранения в результате вооружённого нападения близ здания бывшей редакции сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже. Как сообщает префектура полиции, центре города недалеко от места ЧП задержаны двое подозреваемых. Прокуратура расследует дело по статье о покушении на убийство в связи с деятельностью террорической организации. Созвано заседание Национального антитеррористического комитета.

Нападение было совершено около полудня. Очевидцы рассказывают о двух мужчинах с ножами и мачете, которые атаковали прохожих. Оба пострадавших — сотрудники агентства Première Ligne. Отмечается, что они вышли покурить, когда на них напали.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс, посещая место событий, связал это нападение с процессом по делу о терактах 2015 г. Он обратил внимание на то, что злоумышленники атаковали прохожих недалеко от мемориала в память о жертвах нападения братьев Куаши на редакцию Charlie Hebdo.