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Нападение у бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже

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Нападение у бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже
Авторское право  Francois Mori/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Два человека получили ножевые ранения в результате вооружённого нападения близ здания бывшей редакции сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже. Как сообщает префектура полиции, центре города недалеко от места ЧП задержаны двое подозреваемых. Прокуратура расследует дело по статье о покушении на убийство в связи с деятельностью террорической организации. Созвано заседание Национального антитеррористического комитета.

Нападение было совершено около полудня. Очевидцы рассказывают о двух мужчинах с ножами и мачете, которые атаковали прохожих. Оба пострадавших — сотрудники агентства Première Ligne. Отмечается, что они вышли покурить, когда на них напали.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс, посещая место событий, связал это нападение с процессом по делу о терактах 2015 г. Он обратил внимание на то, что злоумышленники атаковали прохожих недалеко от мемориала в память о жертвах нападения братьев Куаши на редакцию Charlie Hebdo.

15:34
Премьер-министр Франции Жан Кастекс связал нападение у бывшей редакции Charlie Hebdo с процессом по делу о терактах 2015 года.
13:50
По данным Libération, первая пострадавшая была ранена у мурала в память о жертвах нападения на Charlie Hebdo в 2015 году.
13:43
По факту вооружённого нападения в Париже возбужено уголовное дело по статье о покушении на убийство - прокуратура.
13:41
Двое раненых в результате вооружённого нападения в Париже — сотрудники информагентства Premières Lignes, — France-2
13:40
В результате нападения у бывшей редакции Charlie Hebdo ранены два человека, они госпитализированы в критическом состоянии. Подозреваемый задержан - префектура полиции.
13:30
Правоохранительные органы обследуют улицы в районе вооружённого нападения в 11 округе Парижа.
13:29
Президент Франции Эммануэль Макрон "внимательно следит за ситуацией" в Париже из Елисейского дворца - BFM
13:16
Итак, по уточнённым данным в результате вооружённого нападения у бульвара Ришар-Ленуар в Париже ранены три человека. Подозреваемый задержан в ходе полицейской операции у площади Бастилии.
13:09
По данным мэрии Парижа, в забаррикодированных учебных заведения в районе нападения находятся тысячи учащихся. Родителям говорят, что сейчас нет смысла идти за детьми - по правилам безопасности в таких ситуациях все выходы и входы в школы и детские сады заблокированы до тех пор, пока этот режим не будет отменён.
13:05
В районе бульвара Ришар-Ленуар в целях безопасности заблокированы несколько детских садов и школ.