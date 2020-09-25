Нападение в Париже: рассказывают очевидцы

Расследованием обстоятельств нападения на прохожих на востоке Парижа занимается Национальная антитеррористическая прокуратура. Возбуждено дело о "покушении на убийство, связанном с террористической группировкой". Правоохранительные органы задержали двух подозреваемых. Свидетели на месте происшествия говорят, что видели одного из злоумышленников. По словам очевидцев, это мужчина 30-40, азиатской внешности.

Каде, очевидец: "Я видел довольно молодого мужчину с холодным оружием в руке. Он был позади человека, который истекал кровью. Нападавший выглядел, как пакистанец, ну, или житель Бангладеш. Перед станцией метро он бросил свое оружие на землю".

Бестелем, очевидец: "Мы услышали крики, где-то около полудня. Потом ничего не происходило. Полиция прибыла примерно через тридцать минут. Двадцать минут спустя нам сказали закрыть все окна, потому что мы находимся прямо напротив".

Адам, очевидец: "Мы закрыли в офисе окна. Все оставались внутри. Затем мы услышали какое-то движение. Пожарная бригада поднялась на крышу, и потом вошла в офис. Они кого-то искали".

СМИ сообщают, что пострадавшие - работали в информационном агентстве Premières Lignes, которое находится в здании, где ранее располагалась редакция сатирического еженедельника Шарли Эбдо. Находившиеся в офисе сотрудники агентства были эвакуированы. Район, где было совершено нападение, оцеплен полицией.