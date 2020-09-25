Атака в Париже: жизни пострадавших вне опасности

Французская полиция продолжает выяснять обстоятельства вооруженного нападения, совершенного на востоке Парижа. Под стражей двое - "непосредственно атаковавший" и его предполагаемый сообщник, подтвердили в прокуратуре.

По данным AFP, по делу проходит 18-летний выходец из Пакистана и подозреваемый 33-х лет.

Следственные органы проводят параллель с терактами пятилетней давности против Charlie Hebdo - пятничный инцидент произошёл возле здания, в котором раньше располагалась редакция сатирического журнала.

Об этом напомнил и премьер-министр страны, прибывший на место происшествия.

"Это повод для того, чтобы власти республики напомнили о своей непоколебимой приверженности свободе прессы, о своём решительном стремлении всеми возможными средствами бороться с терроризмом и объявили народу о нашей полной мобилизации", - сказал Жан Кастекс.

Ранее сообщалось о четырёх пострадавших. Позже правоохранители подтвердили, что нападению подверглись мужчина и женщина - сотрудники информационного агентства Premieres Lignes - в тот момент, когда они вышли на перекур. С тяжелыми ранениями оба были доставлены в больницу. Известно, что их жизни вне опасности.

В эти дни проходят судебные разбирательства по делу об атаке в на редакцию Charlie Hebdo, произошедшей 7 января 2015. Тогда от рук террористов погибли 12 человек. Сегодня сотрудники журнала продолжают свою работу в засекреченном месте и под охраной французской полиции.