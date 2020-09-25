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Украина

Под Харьковом разбился военный АН-26, более 20 погибших

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Место падения самолёта АН-26 в Харьковской области
Место падения самолёта АН-26 в Харьковской области   -   Авторское право  AP/Kharkiv Regional State Administration
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Под Харьковом при заходе на посадку разбился военный транспортный самолет АН-26. На его борту находились 25 человек, в том числе курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ. Все они погибли.

Крушение Ан-26 произошло во время учебно-тренировочного полета. Об этом заявил позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По факту авиакатастрофы начато расследование по статье "Нарушение правил полёта", сообщили в офисе Генпрокурора Украины.

Причиной падения военно-транспортного самолета в Харьковской области, могли стать неполадки в двигателе, заявил в свою очередь губернатор области Алексей Кучер.

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