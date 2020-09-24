У берегов австралийского острова Тасмания погибли 380 черных дельфинов-гринд, застрявших на мелководье. Спасатели пытаются вызволить из беды еще около 30 особей, которые оказались на песчаной отмели. Порядка 50 животных уже вернулись обратно в океан.

Несколькими днями ранее сообщалось о 270 дельфинах, но в среду во время облета острова сотрудники природоохранной службы обнаружили еще несколько сот животных.

Во вторник утром группа из 60 спасателей начала выводить дельфинов на глубину. Они использовали специальные носилки.

У берегов Тасмании погибли 380 черных дельфинов-гринд Patrick Gee/AP

Местные жители нередко обнаруживают дельфинов, выбросившихся на берег. Но такое количество животных было замечено на мелководье впервые за всю историю страны.

"Если бы вы были на месте, вы бы услышали, как дельфины общаются друг с другом, используя высокочастотные звуки, как они свистят друг другу. Но вот эти сигналы тревоги, эти звуки вам бы точно никогда не хотелось услышать", — говорит океанолог Ванесса Пиретта.

Спасатели признаются, что им, возможно, придется выбирать тех особей, у которых больше шансов выжить, хотя сделать это непросто: у некоторых дельфинов могут быть внутренние травмы.

До сих пор неизвестно, что заставляет животных выбрасываться на берег. Некоторые эксперты полагают, что лидер группы может по ошибке привести товарищей на мелководье.