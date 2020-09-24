Израиль закрывают на замок, новый карантин продлится 2 недели

В Израиле вводится повторный карантин: за сутки выявлены свыше 6 тысяч новых инфицированных, накануне заболевших было почти 7 тысяч.

Еврейское государство принимает в ситуации с распространением коронавируса военные меры, в Хайфе власти разворачивают полевой госпиталь, в нем уже могут находится свыше 700 больных, почти 200 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Как объясняет профессор Майкл Халберталь, директор полевого госпиталя Rambam: "В принципе мы готовы тут принять и 2 тысячи пациентов, но пока министерство здравоохранения попросило нас обеспечить медицинской помощью 770 заболевших COVID-19, из них почти трет нуждается в интенсивной терапии и поддержке органов дыхания".

В течение четверга кнессет должен одобрить меры кабинета министров, которые были согласованы на ночном заседании правительства.

Израильтянам запретят удаляться от дома более, чем на километр, будут закрыты пляжи, учебные заведения и любые торговые точки, кроме продуктовых.

Биньямин Нетаньяху обратился к нации: "Это момент истины. В мире бушует вторая волна, она докатилась и до нас. Резкий рост летальных исходов и число тех, кто находится в реанимации тоже растет. Мы понимаем, что если мы промедлим с принятием решения, страна свалится в хаос. Мы, действуя жестко, спасаем жизни. Карантин вводится на две недели, на срок еврейских праздников, потом ограничения будут частично ослаблены".

К Стене плача будут пускать лишь ограниченное число молящихся с соблюдением всем норм санитарного протокола, все синагоги будут также закрыты, за исключением праздника Судного дня, когда там верующие смогут побывать лишь по предварительной записи.