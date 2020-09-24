"Климатическая бомба" сибирских торфяников

Добровольцы из Новосибирска, Москвы, Красноярска и Бурятии, прошедшие специальную подготовку, тушат торфяной пожар в Сузунском лесном заказнике в Новосибирской области. Когда-то эти торфяники были непроходимыми болотами, но из-за падения уровня воды в реке Сузун и затянувшейся засухи, они высохли. Для того, чтобы они загорелись, оказалось достаточно одного небольшого лесного пожара.

Добровольцев возглавляет руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин: «Еще 10 лет назад никто всерьез не стал бы меня слушать, если бы я говорил, что в Сибирь я еду тушить торфяник: нет, горящие торфяники – это центральная Россия, северо-запад, там, где добывали торф, но не Сибирь. Теперь мы тушим их в Сибири и готовимся их тушить в других странах. Засуха и пожары – это всё следствие изменения климата. Но пожары – это еще и причина изменения климата, потому что с каждого квадратного метра торфяника парниковых газов выделяется намного больше, чем с лесного пожара на такой же площади. То есть это – климатическая бомба».

Торф, который тушат добровольцы, по их оценке, тлеет уже пять лет, не затухая даже в зимние месяцы. Местные лесники не смогли справиться с этим подземным пожаром и обратились за помощью к опытным людям, которые знают единственный способ потушить горящий торф.

«Чтобы потушить торфяник, – рассказывает Екатерина Грудинина, доброволец из Бурятии, – нужно пролить его водой и тщательно перемешать до состояния "жидкого теста без комочков", как мы это называем. И когда он будет равномерно перемешан, тогда он потухнет. Потому что, если просто залить водой и уехать, вода испарится, торфяник остынет, но местами там, под слоем кокса, горение продлится. И потом, когда вода испарится, оно снова выйдет на поверхность».