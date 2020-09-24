На Кузбассе из-за коронавируса закрыли 9 образовательных учреждений

На Кузбассе из-за коронавируса закрылись девять образовательных учреждений, среди которых несколько школ, детский сад и медицинский колледж. Частично на дистанционное обучение переведены еще 47 учреждений образования, сообщили местные власти.

По словам заместителя министра здравоохранения Кузбасса Елены Зелениной, всего с начала учебного года в 69 школах Кузбасса выявлены случаи заражения коронавирусом. При этом она отметила, что вспышек в школах нет, все случаи инфицирования не связаны между собой.

Всего в регионе зарегистрировано 9 103 случая заражения коронавирусом, в том числе у 138 человек диагноз подтвердился за последние сутки; 6 732 пациентов выздоровели, 96 умерли, остальные находятся под наблюдением медиков.

По данным Роспотребнадзора, на 24 сентября в общеобразовательных школах выявлено 114 случаев заражения, в техникумах и колледжах - 23, в высших учебных заведениях - 15, в детских садах - 35, в учреждениях дополнительного образования - восемь.

Всего в России за последние сутки выявлено 6 431 случаев заражения коронавирусом. В среду главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова сообщила, что прибывающие из-за границы россияне до получения результатов лабораторного теста на наличие коронавирусной инфекции должны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства.

На прошлой неделе Оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции принял решение об открытии с 21 сентября авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, с 27 сентября - с Южной Кореей.