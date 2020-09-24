Приведёт ли обязательное ношение масок к легализации никабов на улицах Европы?

Кампания по борьбе с распространением пандемии влечёт за собой новые вызовы для государств, которые ввели запрет скрывать лица на улице. Во Франции, например, за прогулку без маски могут оштрафовать на 135 евро. Тем же, кто появится в общественном месте в никабе или парандже будет грозить 150 евро штрафа.

Это несправедливо, — уверены противники ограничений на мусульманские платки. С развитием пандемии у них появилась надежда на пересмотр отношения к религиозной одежде. «Какая разница — закрываете вы лицо по религиозным соображения или же ради здоровья?» — спрашивает представительница европейской ассоциации борьбы за равноправие Equinet Моана Женевэ. Организация призывает разобраться, когда допустимо скрывать лицо, а когда нет, и сделать это без дискриминации по религиозному признаку.

Безопасность и равноправие

Запрет на ношение религиозной одежды, которая скрывает лицо, был введён в Пятой республике в 2011 г. Это объясняли, в частности, соображениями безопасности: некоторые виды платков не позволяют идентифицировать человека. Впоследствии похожие ограничения были введены в ряде других стран, в том числе в Дании, Австрии, Бельгии, Болгарии, Латвии и Норвегии.

Сторонники этих законов говорят, что речь идёт не только о безопасности. Никаб и паранджа воспринимаются как символ угнетения женщин, ограничения их прав, а также как агрессивное навязывание тех или иных религиозных представлений обществу. Светскость — один из принципов Французской Республики.

В 2014 Европейский суд по правам человека признал закон о запрете скрывать лицо во Франции соответствующими Европейской конвенции о правах человека. Важным доводом послужила ссылка на концепцию взаимоуважения и добрососедства (vivre-ensemble).

Через три года на этот же принцип ЕСПЧ сослался при рассмотрении жалобы на аналогичный запрет в Бельгии. Это ограничение было признано «необходимым» в демократическом обществе. При этом суд не согласился с истицами, которые жаловались на дискриминацию, неуважение частной и семейной жизни, а также нарушение свободы выражения мысли, совести и религии.

Прохожие и полицейские в масках на Елисейских полях в Париже AP Photo/Kamil Zihnioglu

Защитники французского запрета говорят, что одежда, скрывающая лицо, противоречит фундаментальному принципу Республики «братство», поскольку постулирует отказ от общения с другими людьми. Но в эпоху COVID-19 представления о братстве и добрососедстве неизбежно меняются, — уверена юрист Equinet Йоне Уррестарасу:

«Теперь людей просят скрывать лица и при этом они благополучно сосуществуют в демократическом обществе. Принцип добрососедства подразумевает уже не то, что раньше, так что может быть есть смысл пересмотреть отношение к этому доводу».

По словам активистки Моаны Женевэ, женщины всё чаще задаются вопросом: применим ли запрет закрывать лицо в условиях пандемии?

COVID-19 и общественный порядок

В Бельгии, как и в других странах, запрет на ношение одежды, скрывающей лицо, обосновывался соображениями безопасности. Ставшие обязательными медицинские маски тоже могут рассматриваться как угроза правопорядку — они так же мешают идентифицировать людей в общественных местах, — предупреждает историк разведки и эксперт в сфере безопасности из Университета Антверпена Кеннет Ласоен:

«В краткосрочной перспективе мы можем увидеть рост уличной преступности, связанный с тем, что нарушители могут скрывать лица и оставаться безнаказанными. Чтобы как-то повлиять на эту ситуацию, муниципалитеты вкладывают средства в системы видеонаблюдения, которые позволят эффективнее следить за людьми в масках».

В долгосрочной перспективе, — соглашается Ласоен, — опыт коронавирусной пандемии грозит подорвать аргументы в пользу запрета на платки, скрывающие лицо.

Среди прохожих на улицах Брюсселя немало тех, что выступает против пересмотра отношения к религиозным платкам из-за медицинских масок. «Я понимаю, почему эти две проблемы могут показаться взаимосвязанными, но на мой взгляд они относятся к совершенно разным сферам. Обязательное ношение масок не имеет никакого отношения к тому, что нельзя прятать лицо за никабом», — говорит студентка Ванесса. С ней согласна Виктория: «Это разные вопросы. Сейчас мы переживаем мировой кризис здравоохранения, маски необходимы для здоровья, — это не вопрос чьих-то частных религиозных представлений».

40-летняя учительница Стефани полагает, что некоторые могут испытывать беспокойство или даже страх, если они не видят лица человека. С этим согласна жительница Брюсселя из Туниса Самия. Она вспоминает, что на родине чувствовала себя «не в своей тарелке», когда видела женщину в никабе или парандже, именно потому что невозможно было разглядеть лицо. «Но вместе с тем я испытывала чувство вины, потому что и они могли чувствовать себя неловко, видя меня без платка», — рассказала Самия. Она не думает, что можно сравнивать маски и религиозные наряды, ведь маска позволяет различить черты лица и хотя бы понять, кто перед тобой — мужчина или женщина.

Верующие в мечети в Лондоне 31 июля 2020 AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Право на паранжу

В ассоциации Equinet уверены, что если запрет распространяется только на религиозную атрибутику, — это дискриминация. «Нельзя закрывать глаза на то, что ударяет по перекрёстным группам, в данном случае по женщинам определённого вероисповедания», — считает Йоне Уррестарасу.

В организации «Европейский форум за права мусульманок» сетуют, что из-за действующих ограничений и своих религиозных представлений некоторые женщины предпочитают теперь и вовсе не выходить на улицу, другие нарушают запреты и платят штрафы. «Раньше они все были активными гражданами, участвовали в жизни города, но это всё прекратилось из-за запрета никабов», — говорит координатор «Европейского форума» Санья Билик:

«Есть какая-то ирония в том, что эти меры были призваны освободить и поддержать мусульманских женщин, которые носят никабы, а на самом деле ограничили их права».

По мнению Билик, проблема не в никабе или парандже, а в том, что «какая-то часть одежды объявляется вне закона, когда другие признаются легальными». Это, как считает активистка, способствует исламофобии, поскольку ударяет только по мусульманкам.

Билик спорит с теми, кто полагает, что женщинам навязывали строгую форму религиозной одежды их родные и близкие, которые теперь не выпускают их на улицу без платков. «Элемент социального давления всегда есть — даже если речь идёт не о религии», — говорит координатор «Европейского форума». Но она призывает разобраться в каждом конкретном случае и поговорить с каждой такой женщиной, чтобы разобраться в ситуации. Билик уверена, что в Европе у каждой мусульманки есть возможность получить необходимую помощь и есть все инструменты, чтобы противостоять ограничениям, навязываемым семьёй.

С призывами пересмотреть отношение к религиозным платкам выступали международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International. Ряд французских юристов после этого публично заявляли о проблеме несоответствия между запретом скрывать лица в общественных местах и положениями, которые обязывают носить маски. Вместе с тем закон 2010 года оговаривает и исключения, в частности, в случаях, когда закрывать лицо необходимо по требованию властей или из медицинских соображений.