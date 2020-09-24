Итальянцы требуют безопасных школ

Если бы не новый всплеск заражений коронавирусом, итальянские школы и другие учебные заведения всё равно закрылись бы, но на этот раз из-за забастовок. Вместо усердных занятий учителя и студенты вышли на улицаы Рима всего через несколько дней после начала нового учебного года.

"Мы не чувствуем себя в безопасности, потому что у нас нет защитных средств, места для соблюдения дистанции недостаточно, - говорит Лючия Донат-Каттин из профсоюза USB SCUOLA UNION. - Большинство школьнгых учителей пожилые люди и находятся в зоне риска. В Италии пожилых учителей больше, чем во всех других странах Европы".

Большинство проблем, с которыми сталкивались итальянские школы и в прошлом, сейчас усугубились из-за пандемии. Одна из них - нехватка персонала, а в результате кризиса потребность в учителях стала ещё серьёзнее. Всего за несколько дней ученики узнали, как кардинально изменилась их обычная школьная жизнь.

"Так трудно было вернуться в школу, - делится Габриэль Лупо, член студенческого движения OSA. - Многие из нас сравнивают их с тюрьмами. Поскольку новые классы не были созданы, нам иногда было просто невозможно повернуться к одноклассникам, сидящим позади нас, мы стали похожи на роботов, которые сидят на одном месте, не имея возможности поговорить друг с другом".

"Когда мы вернулись в школу, мы все почувствовали замешательство, неуверенность и потерянность, - говорит эта девушка. - Именно это вывело нас на улицы, это вдохновляет нас добиваться того, чтобы в будущем вернуть те школы, которые мы заслуживаем".

Джорджия Орланди, Еuronews:

"Впервые за последние 20 лет ученики присоединились к учителям в их борьбе. Они не только протестуют вместе, но и опубликовали это руководство, в котором содержатся рекомендации для учебных заведений о том, какими должны быть безопасные школы после вспышки COVID-19".

По словам Стефано д'Эррико, лидера одного из основных профсоюзов Италии, социальное дистанцирование во многих школах страны не соблюдается:

"Правительство делает всё неправильно. Если посмотреть на остальную Европу, то там всё иначе. В Бельгии только по 10 учеников в каждом классе, и социальная дистанция - 4 метра. В Великобритании и Германии - 15 учащихся и рассточние в 2 метра между ними, в Испании то же самое. А у нас 2 метра при обычной заполненности класса".

Школы по всей Европе сталикиваются сегодня с одной и той же проблемой: обеспечить и образование, необходимое каждому ребёнку, и безопасность учителей и учеников. Проблема, с которой европейцам придётся жить какое-то время, поскольку число случаев COVID-19 на континенте снова растёт.