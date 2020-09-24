Левые и либералы раскритиковали "Миграционный пакт"

Новый «Миграционный пакт», предложенный Еврокомиссией странам Европейского союза на фоне чрезвычайной ситуации на острове Лесбос, вызвал критическую реакцию со стороны левых и либеральных фракций Европарламента.

Новый документ обязывает все страны-члены Союза проявлять солидарность со странами, находящимися на передовой миграционного кризиса. В то же время он дает право государствам высылать нежелательных мигрантов.

Барри Эндрюс, ирландский евродепутат из фракции «Обновляя Европу»: «Я очень обеспокоен идеей возвращения мигрантов, которая позволяет правому или автократическому правительству выбирать, какие национальности можно возвращать на родину. Так мы можем заключить сделку с дьяволом с автократическими правительствами, которые смогут принимать решения о национальности мигрантов, например, на основе их религии. А такая расовая предубежденность не должна, на мой взгляд, допускаться в пакте, в названии которого есть слово солидарность».

Новый пакт предполагает ускорение обработки заявлений о предоставлении убежища; совместную охрану границ Союза, а также новую процедуру репатриации. Странам-членам предлагается либо забирать из Италии и Греции свою долю мигрантов, либо платить за их возвращение на родину. В последнем случае подразумеваются такие страны как Венгрия и Польша.