Американцам запретили покупать кубинские сигары

США ужесточили санкции против Кубы. Американские власти рассчитывают, что новые меры еще больнее ударят по туристическому сектору Острова свободы. Гражданам США запрещается жить в отелях, которые принадлежат кубинскому правительству, и привозить домой местные сигары и спиртные напитки.

"Сегодня мы вновь демонстрируем нашу железную солидарность с кубинским народом и вечную убежденность в том, что свобода восторжествует над зловещими силами коммунизма. Сегодня мы заявляем о непоколебимой приверженности Америки делу освобождения Кубы. Вы будете свободны. И это произойдет очень скоро", — заявил глава Белого дома.

В ответ на действия Трампа президент Кубы Мигель Диас-Канель написал в Twitter, что кубинский народ никогда не откажется от своего суверенитета и одержит победу в борьбе с жестокой и преступной политикой Соединенных Штатов.

"Они делают это, чтобы наказать нас, нанести по нам удар, чтобы у нас не было средств на покупку еды, чтобы в страну не поступало денег, чтобы мир думал, что мы, кубинцы, умираем с голоду, но мы сильны, и мы выживем", — говорит местная жительница.

По сообщениям американских СМИ, введение новых санкций – это попытка Трампа завоевать симпатии избирателей в штате Флорида, где проживает крупная кубинская диаспора. Сейчас глава Белого дома ведет ожесточенную борьбу со своим соперником Джо Байденом за голоса жителей именно этого штата.

Санкции против Кубы были частично ослаблены, когда у власти находился Барак Обама. Дональд Трамп, наоборот, пошел по пути ужесточения ограничительных мер. Три года назад власти США объявили об отзыве 60% своего дипломатического персонала на Кубе. Позже Соединенные Штаты ужесточили условия выдачи виз кубинцам и ограничили количество чартерных рейсов на остров.