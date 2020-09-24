Минфин Британии принимает меры

По мере того, как в некоторых районах Великобритании вводятся жёсткие ограничения в связи с распространением коронавируса, министерство финансов страны объявило о новых мерах по поддержке предприятий, пытающихся остаться на плаву. Глава ведомства Риши Сунак в ходе выступления в Палате общин в четверг представил перечень нововведений, подчеркнув важность поддержки жизнеспособных предприятий:

"Как я уже говорил на всём протяжении этого кризиса, я не могу спасти каждый бизнес, я не могу спасти каждое рабочее место, ни один министр финансов не смог бы. Но то, что мы можем и должны делать - это решать реальные проблемы, с которыми сейчас сталкиваются предприятия и их сотрудники".

Кроме того, для контроля за распространением коронавируса британские власти запустили новое приложение Covid-19 в Англии и Уэльсе после того, как прежнее не дало желаемого эффекта.

Тайг Энрайт, Euronews:

"Британские официальные лица говорят, что ключевая функция нового приложения больше не заключается в отслеживании контактов заражённых вирусом, так как надёжность этой операции вызывает сомнения. Сейчас цель заключается в том, чтобы иметь возможность проверить симптомы, проверить состояние вашего района и записаться на тест. То есть, конечно, если вы сможете пройти этот тест со всеми проблемами, с которыми сталкивается наша система здравоохранения в последнее время".