Луисвилл охвачен протестами

Два сотрудника полиции получили ранения в Луисвилле - стрельбу открыл неизвестный во время стихийных акций протеста, которые начались после того, как стало стало известно, что обвинения в убийстве афроамериканки Брионны Тейлор полицейским предъявлены не будут.

В марте этого года Тэйлор была застрелена стражами порядка в своей квартире.

Правоохранители вошли в жилище, поскольку подозревали одного из знакомых Тэйлор в том, что он там хранит наркотики. Приятель Тэйлор, имевший право на ношение оружия, открыл огонь, в перестрелке Тэйлор, сотрудница отделения неотложки одной из больниц, была убита.

Манифестанты полагают, что полицейские в данном случае заслуживают серьезного наказания, эту точку зрения поддерживают в прокуратуре Кентукки.

Генеральный прокурор штата Дэниэл Кэмерон заявил прессе: "Поверьте, что многие сотрудники, работающие в этом здании, задают себе тот же вопрос уже много дней подряд".

Решение, возмутившее манифестантов, было принято "большим жюри" - расширенной коллегией присяжных, состоящей из рядовых граждан, которые заслушивают показания, даваемые на закрытых заседаниях.

Подозреваемый в покушении на стражей порядка уже задержан - об этом заявил начальник полицейского управления города.

Состояние раненых стабильное, один из них уже прооперирован.

Для разгона участников акций протеста, как сообщает ТАСС, были применены силы Национальной гвардии США.

На улицах Луисвилла действует комендантский час John Minchillo/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Мэр города объявил о введении на территории Луисвилла комендантского часа.