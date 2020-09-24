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США

Луисвилл охвачен протестами

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 Елена Караева
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Луисвилл охвачен протестами
Авторское право  AP Photo/John Minchillo
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Два сотрудника полиции получили ранения в Луисвилле - стрельбу открыл неизвестный во время стихийных акций протеста, которые начались после того, как стало стало известно, что обвинения в убийстве афроамериканки Брионны Тейлор полицейским предъявлены не будут.

В марте этого года Тэйлор была застрелена стражами порядка в своей квартире.

Правоохранители вошли в жилище, поскольку подозревали одного из знакомых Тэйлор в том, что он там хранит наркотики. Приятель Тэйлор, имевший право на ношение оружия, открыл огонь, в перестрелке Тэйлор, сотрудница отделения неотложки одной из больниц, была убита.

Манифестанты полагают, что полицейские в данном случае заслуживают серьезного наказания, эту точку зрения поддерживают в прокуратуре Кентукки.

Генеральный прокурор штата Дэниэл Кэмерон заявил прессе: "Поверьте, что многие сотрудники, работающие в этом здании, задают себе тот же вопрос уже много дней подряд".

Решение, возмутившее манифестантов, было принято "большим жюри" - расширенной коллегией присяжных, состоящей из рядовых граждан, которые заслушивают показания, даваемые на закрытых заседаниях.

Подозреваемый в покушении на стражей порядка уже задержан - об этом заявил начальник полицейского управления города.

Состояние раненых стабильное, один из них уже прооперирован.

Для разгона участников акций протеста, как сообщает ТАСС, были применены силы Национальной гвардии США.

John Minchillo/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
На улицах Луисвилла действует комендантский часJohn Minchillo/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Мэр города объявил о введении на территории Луисвилла комендантского часа.

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