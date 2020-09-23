Финал суперкубка УЕФА: открытая игра

В штаб-квартире венгерского фан-клуба мюнхенской "Баварии" вс`ё готово к битве за суперкубок УЕФА, которая состоится в четверг вечером. Одни болельщики будут смотреть матч своей любимой команды с испанской "Севильей" отсюда - другим посчастливилось достать билет на стадион "Пушкаш Арена" в Будапеште.

Вслед за главой правительства федеральной земли Бавария Маркусом Зёдером менеджер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик осудил факт допуска зрителей на стадион. Да и немецкие болельщики не выявили особого желания приехать в Будапешт.

"Те, кто вернутся в Германию, скорее всего, столкнутся с карантином, - говорит активист венгерского фан-клуба "Баварии" Ласло Майер, - да и много тестов придётся сделать: тесты перед отъездом в Венгрию и тесты по возвращении. Поэтому вчера нам сообщили, что многие отменили свою поездку. Я думаю, приедут всего несколько сотен немецких болельщиков".

На "Пушкаш Арену" решено допустить 20 тысяч человек, это треть вместимости стадиона. Они должны быть в масках и держаться на определённом расстоянии друг от друга, но некоторые считают и эти меры недостаточными:

"Я думаю, что футбольный матч не настолько важен, чтобы в нынешней ситуации его нельзя было организовать без зрителей".

"Я с этим не согласен , я не хочу, чтобы здесь было столпотворение. Это лучшие условия для распространения вируса".

В УЕФА считают эту игру экспериментом, ведь это будет первый международный футбольный матч со зрителями с начала весны. Но, так как Венгрия борется с очень жесткой второй волной COVID-19, многие жители страны думают, что проводить такое мероприятие сейчас слишком рискованно.

Адам Мадьяр, Euronews:

_"Только один случай заражения был зрегистрирован в Венгрии 17 июня, когда в УЕФА решили, что Будапешт примет Суперкубок. Ещё летом организовать здесь матч со зрителями казалось хорошей идеей, но решение не изменили и потом, несмотря на осложнившуюся эпидемиологическую. ситуацию". _