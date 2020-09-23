Новая "Арктика": самый большой атомный ледокол

Новейший российский атомный ледокол "Арктика" отправился из Санкт-Петребурга в Мурманск, свой порт приписки. По пути он пройдёт ледовые испытания. Ожидается, что в октябре корабль примут в эксплуатацию.

"Арктику" назвали честь атомохода, который в 1977 году стал первым надводным судном, дошедшим своим ходом до Северного полюса.

Новая "Арктика" может действовать как в океане, так и в устьях рек, благодаря переменной осадке. Два реактора выдают на валы 60 мегаватт. По словам инженеров, их удалось удалось сделать чрезвычайно лёгкими и компактными, при этом повысив и безопасность.

"Предусмотрено несколько эшелонов [защиты]: если что-то одно не сработает, то обязательно подключится подстраховывающая система. Даже если у нас полностью пропадёт всё питание, мы всегда сможем [ядерную энергетическую] установку привести в безаварийное состояние", — рассказывает инженер СЭУ Егор Крючков.

Новый атомный ледокол — крупнейший из когда-либо построенных, но таким он будет оставаться недолго: в июле этого года началась работа над атомоходом "Россия", который будет вдвое больше и вдвое мощнее.

Российское руководство уделяет большое внимание освоению Арктики. По словам президента Путина, через 15 лет у страны будет флот из 13 крупных ледоколов, из них 9 будут атомными.