Алексея Навального выписали из больницы - "Шарите"

Состояние российского оппозиционного политика Алексея Навального продолжает улучшаться, накануне он был выписан из стационара; не исключается как полное выздоровление, так и долгосрочные последствия для организма. Об этом сообщила в среду клиника "Шарите", где он проходил лечение с 22 августа.

"Алексей Навальный, который с 22 августа 2020 года был в берлинской Университетской клинике "Шарите", вчера был выписан со стационарного лечения", - говорится в сообщении. "Состояние улучшилось до такой степени, что можно было прекратить неотложное лечение, - уточнили врачи. - Алексей Навальный пробыл в "Шарите 32 дня, из них 24 дня - в отделении интенсивной терапии".

Лечащие врачи ввиду течения болезни и нынешнего состояния пациента считают возможным полноценное выздоровление, сообщают в клинике. При этом до конца нельзя исключать долгосрочных последствий для организма.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику "Шарите".

Правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи Бундесвера, основываясь на результатах анализов Навального, пришли к выводу, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.