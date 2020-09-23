Борьба с коррупцией на Мальте: полиция задержала политика из команды бывшего премьера

Полиция Мальты задержала Кита Шембри, влиятельного политика в команде бывшего премьер-министра республики Джозефа Муската. Мужчину обвиняют в отмывании денег и взятках при продаже так называемых "золотых паспортов" состоятельным иностранцам.

Кита Шембри ранее обвиняла в коррупции репортер и блогер Дафна Каруана Галиция. Женщина была убита три года назад. Предполагается, в частности, что Шембри получил взятки на сумму в сто тысяч евро от продажи паспортов трем гражданам России.

Программа индивидуального инвестора Мальты, в рамках которой можно приобрести мальтийский паспорт в обмен на инвестиции, начала действовать в 2014 году. Дафна Каруана Галиция опубликовала в своем блоге несколько расследований коррупционных схем. Шембри покинул свой пост незадолго до отставки Муската, произошедшей в январе на фоне скандала вокруг расследования убийства репортера.

Осенью прошлого года был арестован близкий друг Шембри бизнесмен Йорген Фенек. Последнего обвинили в причастности к организации взрыва автомобиля Дафны. Фенек, имя которого фигурировало в материалах журналистки о коррупционных связях экс-премьера Муската, отрицает причастность к ее гибели.

Дафна Каруана Галиция погибла 16 октября 2017 года. Случившееся вызвало широкий общественный резонанс по всей Европе.

Несколько дней назад глава Европейского совета Шарль Мишель во время визита на Мальту, почтил память Каруаны Галиции. Политик назвал убийство журналистки "позором для европейских ценностей и верховенства закона".