Носки с волосами спасут планету

Не выбрасывайте остриженные волосы и старые чулки — они могут спасти планету. Парикмахеры из Марселя изобрели простой способ бороться с разливами нефтепродуктов. Для этого они и предлагают использовать материалы, которые обычно отправляются в мусор.

Тьери Гра, парикмахер:

"Одно из свойств волос — липофильность, способность связывать углеводороды. Нефтепродукты налипают на волосы, именно это и позволяет их мыть".

По словам марсельских парикмахеров, идея принадлежит не им: ещё 40 лет назад во время разлива нефти у берегов Бретани там тоже использовали волосы для очистки побережья, а в 2010-м человеческими волосами и собачьей шерстью собирали нефть из взорвавшейся скважины в Луизиане.

Практическая реализация не переставляет собой ничего сложного: волосами набивают старые чулки и носки и оставляют их на набережных и причалах.

Филипп Леонелли, мэр Кавалер-сюр-мер:

"Идея заключается в следующем: когда идёт дождь, то вода смывает в океан всю грязь с берега, включая и нефтепродукты. Мы хотим оснастить такими "фильтрами" весь порт, и убедить другие гавани сделать то же самое".

Авторы идеи признают, что она может выглядеть непривычно, а её эффективность, может быть, и ниже, чем у специальных средств. Но у неё есть колоссальное преимущество: состриженные волосы и старые носки — дешевле уже просто некуда.