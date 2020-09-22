В США от COVID-19 умерли более 200 тыс. человек

Число жертв коронавирусной пандемии в США превысило 200 тысяч человек. Такие сводные данные представил университет Джонса Хопкинса на основании информации от властей штатов. Как отмечает Associated Press, реальные показатели могут быть ещё выше — чиновников критиковали в занижении показателей и объяснении случаев смерти инфицированных другими причинами.

Больше всего умерших зарегистрировано в Нью-Йорке (33 092), за ним следуют Нью-Джерси (16 069) и Техас (15 132). В глобальной статистике Соединённые Штаты занимают первое место по количеству инфицированных — с начала пандемии подтверждены почти 7 млн случаев заражения COVID-19. Отчасти столь высокие показатели объясняют массовым тестированием на коронавирус. В число стран, где более 1 млн инфицированных, входят также Индия, Бразилия и Россия.