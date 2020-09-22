Украина: тюрьмы уйдут с молотка

Украинские тюрьмы уйдут с молотка. В стремлении улучшить условия содержания заключенных министерство юстиции страны разработало программу продажи частным инвесторам ветхих пенитенциарных комплексов. Большинство строений, которые будут выставлены на аукцион, ценности не представляют, но участки, на которых они стоят, выглядят порой очень привлекательно благодаря своему месторасположению. Первая волна приватизации включает более 20 лотов.

Денис Малюська, министр юстиции Украины: "Это тюрьмы, которым 100-200, а порой и больше лет. Они строились давно и никаких современных условий там нет. Там малюсенькие окна, которые находятся где-то под потолком, сырость. Площадь в следственных изоляторах нормирована и составляет 2,5 квадратных метра на человека. При том, что у нас есть люди, которые находятся там по семь-восемь лет. У нас, к примеру не обеспечиваются стандарты регулярного принятия душа. Сейчас люди, которые содержатся в следственных изоляторах, моются только один раз в неделю".

Некоторые украинские заключенные пробовали жаловаться на тюремные условия в Европейский суд по правам человека. Но у них есть и другая возможность улучшить свое положение - воспользоваться платной услугой. Так, содержание в более комфортных и просторных камерах в Киеве обойдется в 400 евро в месяц, в регионах - около 100 евро.