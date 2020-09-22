Борис Джонсон ужесточает санитарные меры

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране новых ограничений в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом. Отныне британцы будут обязаны носить маски в такси и общественном транспорте. Бары и рестораны будут закрыты с десяти вечера до пяти утра. Людям нельзя будет собираться группами больше 15 человек. Стадионы в октябре так и не откроются. Увеличится размер штрафов.

За последние две недели число госпитализаций удвоилось в Англии. Десятки тысяч новых заражений в октябре, также верно как ночь сменяет день, привели бы к сотням ежедневным смертей в ноябре. Эти цифры будут расти, если мы ничего не будем делать. Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

Тайг Энрайт, Euronews: «Борис Джонсон говорил о соблюдении тонкого баланса на каждом этапе. Но раньше его обвиняли в том, что он склонял этот баланс в пользу предприятий, тогда как его коллеги – первые министры Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса продолжали призывать людей работать по возможности из дома. В июле Борис Джонсон призвал людей вернуться на рабочие места. Вслед за этим министры заявили, что поступать так – долг каждого, так как в противном случае можно лишиться работы. Сейчас политика правительства снова меняется, точнее даже – разворачивается на 180°, что́ уже стало привычным для этого правительства. Некоторые люди задаются вопросом, смогут ли эти меры остановить распространение вируса, но Борис Джонсон уже предупредил, что они могут быть ужесточены».