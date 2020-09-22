Переговоры ХАМАС и ФАТХ в Турции

Представители палестинских партий ХАМАс и ФАТХ прибыли в Самбул, где начинаются переговоры о преодолении раскола и даже, возможно, проведении всеобщих выборов, которых в Палестине не было уже 16 лет.

Аналитики полагают, что недавние дипломатические достижения Израиля служат дополнительным стимулом к объединению палестинских партий.

Йосси Мекельберг, университет Риджентс, Лондон:

"Реальность для палестинцев изменилась. Соглашения Израиля с Эмиратами и Бахрейном создали новую реальность. Это стало для палестинцев сигналом. Приоритеты на Ближнем Востоке изменились, и теперь им нужно принимать верные решения, а раскол мешает им в этом".

Палестина, которую большинство членов ООН признают независимым государством, с 2006 года фактически представляет собой два отдельных района под разным руководством. Сектором Газа управляет ХАМАС, а Западным берегом Иордана — ФАТХ. Стороны неоднократно объявляли об окончании конфронтации, но политического единства достичь пока не удалось.