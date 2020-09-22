Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за коронавирусную пандемию

В своём обращении к Генассамблее ООН по случаю 75-летия организации президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Китай. Он обвиняет Пекин в сокрытии реальных данных о коронавирусной инфекции в первые недели эпидемии. По словам Трампа, Всемирная организация здравоохранения, оказавшись под фактическим контролем КНР, помогала дезинформации, а китайские власти не стали прекращать авиасообщение с другими странами, что и привело к пандемии.

Кроме того Трамп обвинил Китай в безответственном отношении к экологии и наращивании объёмов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в условиях, когда, по словам президента, США сократили свои выбросы «больше, чем любая другая страна».

«ООН должна привлечь Китай к ответственности за его действия», — заявил Трамп.

После этого американский президент рассказал о миротворческих успехах его администрации, представляя США как ключевого игрока на мировой арене, который добивается прекращения давних конфликтов, «опираясь на силу». По словам Трампа, после подписания договоров между Израилем и арабскими странами Вашингтон добивается прекращения войны в Афганистане.

Заявление Трампа прозвучало после призыва генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о сделать всё возможное, чтобы предотвратить холодную войну между США и Китаем. «Мы движемся в очень опасном направлении», — говорил он. Гутерриш предостерегает от «великого разлома», после которого каждая из держав будет иметь свои собственные торговые и финансовые правила, интернет, а также технологии с использованием искусственного интеллекта».