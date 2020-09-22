"Тур де Франс": новый допинговый скандал?

Французская полиция задержала двух человек в рамках расследования, начатого по подозрению в применении допинга командой Arkea-Samsic в ходе многодневной велогонки "Тур де Франс". По словам прокурора Марселя, речь идет о "небольшой части" команды. Задержанные входили в близкое окружение одного из велогонщиков.

Подчеркивается, что дело связано с "введением или назначением медицинского вещества или метода, запрещенного во время спортивного мероприятия, а также с помощью в использовании и поощрением этого вещества или метода". Как отмечается, в ходе обысков в личных вещах подозреваемых были обнаружены лекарства и инструменты, благодаря которым возможно нарушение антидопинговых правил.

Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил, что "приветствует и поддерживает действия всех органов власти, участвующих в этой операции".