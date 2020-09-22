К смерти пациентки в результате кибератаки в Дюссельдорфе могут быть причастны хакеры из России. Об этом говорится в отчёте министерства юстиции земли Северный Рейн — Вестфалия для регионального парламента. В документе говорится о группе преступников, которые использовали известную специалистам программу для взлома компьютеров, дистанционного управления и шифрования данных, чтобы вымогать деньги. Эта же программа была задействована в целом ряде других подобных атак, которые, по предварительным данным, были осуществлены из России.

Работа компьютерных систем больницы Дюссельдорфа была нарушена в ночь на 10 сентября. Сильнее всего пострадало отделение скорой помощи. В итоге одну из пациенток пришлось перенаправить в медучреждение в другом городе — тяжелобольная 78-летняя женщина получила необходимую помощь с часовым опозданием. Впоследствии она скончалась. Прокуратура не исключает, что это произошло именно из-за вынужденной задержки, связанной со взломом. Эти события легли в основу уголовного дела о непредумышленном убийстве.

Следствие полагает, что на самом деле целью кибератаки была не больница, а университет Дюссельдорфа. Как сказано в отчёте, когда полиция сообщила хакерам, что из-за них парализована работа больницы, те «прекратили шантаж» и без оплаты передали ключи для дешифровки данных.

Отмечается, что это далеко не первая такая атака на научные и образовательные учреждения в Германии. В минюсте Северного Рейна — Вестфалии не исключили, что речь может идти о глобальной хакерской кампании.