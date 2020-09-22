В Красноярском крае задержан "Сын Божий" Виссарион

В Красноярском крае задержаны руководители секты "Церковь Последнего Завета", в том числе лидер и основатель организации Сергей Тороп, известный под именем Виссарион. Следствие требует их заключения под стражу, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение в "создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами". При обысках у них в домах обнаружено оружие, боеприпасы и запрещённый в общине алкоголь.

Светлана Петренко, следственный комитет РФ:

"Тороп именовал себя "Сыном Божьим Христом" под именем Виссарион. По версии следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан. Также соучастники долгое время применяли к ним психологическое насилие, в результате которого некоторым последователям религиозной организации причинён тяжкий вред здоровью".

Сергей Тороп создал своё учение в 1991 году. Идеологию Виссариона специалисты называли синкретической смесью мировых религий и множества мистических учений. В середине 90-х его последователи возвели в Красноярском крае эко-поселение, известное как "Обитель рассвета" или "Город Солнца". Численность жителей достигала, по некоторым данным, 200 человек. От вступавших в секту требовали распродать имущество и передать средства общине.