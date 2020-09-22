Учителям дали "Алгоритм" для жалоб на школьников-экстремистов

Администрация Петербурга направила в школы «Алгоритм действий», который предписывает учителям порядок слежки за страницам учащихся в социальных сетях. Предполагается, что о подозрительных или экстремистских материалах будут докладывать полиции. Документ опубликовал журналист Сергей Еремеев, его подлинность в интервью «Фонтанке» подтвердили в городском комитете образования.

В письме от имени замглавы комитета Андрея Борщевского сказано, что «Алгоритм» разработан специалистами центра МВД по борьбе с экстремизмом по поручению прокуратуры. Он описывает, как классные руководители и социальные педагоги должны уведомлять правоохранительные органы при выявлении в интернете и иных источниках «информации о причастности учащихся к неформальных молодёжным объединениям и течениям экстремистского толка».

При слежке за страницами учеников учителя должны обращать внимание на:

призывы к насильственному изменению основ конституционного строя и нарушению территориальной целостности России;

призывы к экстремистской или террористической деятельности;

оправдание терроризма

травлю сверстников.

Очень круто. Петербургские власти рассылают классным руководителям инструкции по тому, как надо стучать на своих... Publiée par Sergei Eremeev sur Mardi 22 septembre 2020

Предполагается, что учителя будут делать скриншоты этих страниц так, чтобы можно было идентифицировать пользователя и узнать время создания изображения. После этого «незамедлительно» должна быть направлена соответствующая записка на имя директора с приложением всех материалов, а уже руководитель образовательного учреждения должен так же «незамедлительно» переслать эти данные в районный отдел образования и МВД. Эти же материалы подшиваются к личному делу учащегося «для проведения анализа и повышения качества профилактической работы».

В комитете по образованию администрации Петербурга настаивают, что это письмо не обязывает учителей проводить мониторинг соцсетей. Предполагается, что работники школ будут решать «проблемы» «педагогическими методами», а если беседы не подействуют, — воспользуются предложенным «Алгоритмом».