Макрон: "В нашем доме царит беспорядок"

"В нашем общем доме царит беспорядок", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая с видеообращением на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по случаю 75-летия организации. Выразив сожаление по поводу состояния Организации Объединенных Наций , он подчеркнул необходимость возобновления совместной работы стран и привел в качестве примеров изменение климата и борьбу с пандемией коронавируса.

Эммануэль Макрон, президент Франции: "В нашем общем доме царит беспорядок, как и в нашем мире. Его основы разрушаются, его стены трескаются, иногда под ударами тех, кто его построил. Табу, которые считались незыблемыми, отменяются - военная аннексия, использование химического оружия, массовые аресты остаются безнаказанными. Права, которые считались гарантированными, нарушаются. И наша международная система, ставшая пленницей нашего соперничества, больше не в состоянии наказывать за эти нарушения".

Тем временем США, словно для иллюстрации таких разногласий, ввели ряд новых санкций против Ирана из-за его программы создания ядерного оружия, заявив, что они обеспечивают соблюдение эмбарго ООН на поставки оружия Тегерану, и потребовали, чтобы Европейский Союз последовал их примеру.

Майк Помпео, государственный секретарь США: "Этими действиями мы очень ясно дали понять, что каждое государство-член Организации Объединенных Наций несет ответственность за соблюдение этих санкций. Это, безусловно, касается Великобритании, Франции и Германии. Мы будем очень надеяться, что эти страны приведут в исполнение эти санкции".

ООН уже заявила, что решение по санкциям не зависит от Вашингтона, а европейские государства указали, что США не имеют для этого законных полномочий.