Итальянцы поддержали сокращение числа парламентариев

Почти 70% итальянцев поддержали сокращение числа парламентариев, что, несомненно, усилит правящую коалицию демократов и «пяти звёзд» предложивших эту реформу. По мнению политологов, результаты референдума показывают недоверие людей к профессиональным политикам.

«Очевидно, что антиполитические настроения всё ещё сильны в Италии, – полагает политолог Джованни Орсина, – потому что, по моему, большинство избирателей проголосовали за уменьшение корпуса парламентариев, потому что они хотят, чтобы было меньше профессиональных политиков».

Сокращение числа парламентариев произойдёт в результате следующих выборов, которые должны пройти в 2023 г. С этого времени в нижней палате будут заседать 400 депутатов вместо 630, а в верхней только 200 сенаторов вместо 315. Ожидается, что в результате реформы государственные расходы на народное представительство сократятся на 50 млн евро в год.

На региональном уровне выборы были достаточно успешны для правоцентристской коалиции во главе с Маттео Сальвини, которая победила в регионе Марке, долгое время управлявшемся левыми. Но правоцентристы не смогли одержать победу в ключевом регионе Тоскана.

Джорджия Орланди, Euronews: «Такой результат, несомненно, усиливает правящую коалицию и дает ей надежду на то, что он достигнет успеха и на следующих выборах. Позиции Демократической партии в исполнительной власти усилились, а наступление правоцентристов, в том числе «Лиги» Сальвини было приостановлено».