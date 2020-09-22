Предварительные забастовки в госсекторе ФРГ

Предупредительная забастовка работников государственного сектора началась в нескольких федеральных землях Германии. В ней принимают участие и воспитатели муниципальных детских садов города Гю́терсло в Северной Рейн-Вестфалии. Им слово:

- У нас тут такие замечательные дети! Но никому до них и дела нет. Мы часто сталкиваемся с большими трудностями, зачастую доходим до предела возможностей из-за нехватки персонала.

- Особенно сейчас, во времена пандемии, но и в последние годы требования выросли, целевой план ухода расширены, дети проводят большую часть своего времени в нашем учреждении.

Профсоюз Verdi требует повысить заработную плату для 2,3 млн двух сотрудников государственного сектора на 4,8% - это примерно плюс 150 евро в месяц. Профсоюз считает, что это реально осуществить даже несмотря на кризис, связанный с пандемией

Франк Вернеке, глава профсоюза Verdi:

- Ни один пост в Карштадте или в автомобильной промышленности не был спасён благодаря тому, что сотрудникам госсектора, персоналу больниц было отказано в повышении зарплаты. И наоборот, когда в Германии зарплата не повышается, это плохо для всех.

Муниципальные работодатели указывают на налоговые дыры и призывают найти решение за столом переговоров.

Никлас Бенрат, менеджер Ассоциации работодателей:

- У нас абсолютно пустая казна, сами муниципалитеты сильно страдают от обвала поступлений от торговых налогов, исчисляемых десятками миллиардов. У нас есть пакет на стимуляцию экономики, но его хватит лишь на текущий год.

Во втором раунде переговоров в минувшие выходные позиции сблизить не удалось. Федеральное правительство и муниципалитеты ничего не смогли предложить, потому что профсоюзы не пожелали пойти на компромисс в отношении своих требований. Verdi и Федерация госслужащих, которая также участвует в диалоге, были непоколебимы.

Третий раунд переговоров запланирован на 22 и 23 октября. Предупредительные забастовки будут продолжаться в течение недели.