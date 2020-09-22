Миграционный пакт ЕС: "Не допустить новой Мории"

"Не допустить новой Мории!" - так можно резюмировать суть "Пакта по иммиграции и предоставлению убежища", который готовится обнародовать в среду Еврокомиссия. После того, как 8 сентября в результате пожара в лагере беженцев на греческом остове Лесбос без крыши над головой остались 12 с половиной тысяч человек, у губернатора Северного Эгейского моря Костаса Муцуриса к Брюсселю одно пожелание:

"Мы хотели бы попросить не рассматривать наш остров в качестве кладбща душ, - заявил он корреспонденту Еuronews. - Мигранты не могут здесь оставаться, Европа должна разделить это бремя. Люди должны иметь возможность свободно передвигаться, раз уж им удалось проникнуть в Европу, границы которой теперь охраняются лучше".

В понедельник стало известно, что тесты на коронавирус 243 обитателей лагеря под открытым небом, заменившего "Морию" после пожара, показали положительный результат. НПО, которые работают на острове уже много лет, считают, что пришло время полностью пересмотреть Дублинское соглашение.

"Мория была результатом пяти лет пренебрежения людьми, - говорит руководитель миссии «Врачи без границ» в Греции Стивен Оберайт, - политики сдерживания, которая не рассматривала прибывающих в Европу просителей убежища как человеческие существа. Следует изменить положение Дублинского договора о стране въезда. Между всеми членами Евросоюза должна быть солидарность!"

Местные жители, уставшие от многолетнего соседства, считают, что солидарность - это действия, а не только слова. "Солидарность - это не просто выделение средств. Все страны ЕС должны принимать беженцев, их следует распределять равным образом",- говорит Иоаннис Мастрогианис, президент Общественного совета Мории.

Пока идут дискуссии, мигранты продолжают высаживаться на греческие острова: "Путешествие далось нам нелегко, - говорит этот молодой человек, приплывший из африканской страны. - Но мы не можем здесь оставаться, этот остров не для людей. Это большие джунгли"...

Местные власти и жители Лесбоса надеются, что новый европейский миграционный пакт поможет острову вернуться к нормальной жизни.