Брюссель – Лондону: "Прекратите играть в игры!"

Евросоюз призывает британское правительство серьёзно определиться со своей позицией по торговому соглашению с континентом. На этой неделе начинается новый раунд переговоров, но обе стороны признают, что не ждут прорывов. Британский проект закона о таможне нарушает уже подписанное с ЕС соглашение, и в Брюсселе называют ситуацию неприемлемой.

Михаэль Рот, немецкий министр по делам Европы:

"Дорогие лондонские друзья, пожалуйста, прекратите играть в игры, время на исходе, нам очень нужна честная основа для дальнейших переговоров, мы к этому готовы".

Против закона выступают и многие британские политики, включая пятерых экс-премьеров. Борис Джонсон же заявляет, что этот документ — просто страховка на случай весьма вероятного провала переговоров с Брюсселем, которые шли нелегко и до появления законопроекта.

Шона Мюррей, Euronews:

"Представители стран ЕС заявляют, что уровень взаимного доверия как никогда низок. Некоторые даже сомневаются, что британскому правительству вообще нужна сделка. Тем не менее, в Брюсселе говорят о продолжении переговоров, хоть и не исключают, что предпримут правовые меры против Лондона, если тот решит нарушить соглашение о выходе".