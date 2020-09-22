Массовая гибель китов

У западного побережья австралийского острова Тасмания около 270 китов оказались в ловушке на мелководье. Более 90 из них погибли. Ученые опасаются, что количество погибших млекопитающих увеличится. Спасатели из местной морской природоохранной службы обнаружили в понедельник три группы китов на мысе Маккуори. Около 200 особей были выброшены на песчаную отмель. Ожидается, что довольно сложная операция по спасению оставшихся в живых китов продлится несколько дней.

Крис Карлайон, биолог: "Мы хотим вывести несколько животных с мели в более глубокие воды и оценить их поведение. Так что вся эта операция во многом зависит от того, как эти животные отреагируют на то, когда под ними окажется больше воды и они смогут свободно плавать. Это будет первым шагом - вывести несколько животных, оценить их поведение, и определить, куда мы дальше их направим".

Что привело китов к берегу Тасмании, неизвестно. Над их спасением работает команда из 40 специалистов. Власти острова призвали общественность держаться подальше от места происшествия, заявив, что у них достаточно помощников. Случаи, когда морские млекопитающие стаями заплывают на мелководье и там погибают, происходят довольно регулярно.