Таяние ледников в Арктике: новый антирекорд

Таяние ледников в Арктике: новый антирекордКомментарии
Площадь прибрежных ледников в Арктике достигла исторического минимума, составив чуть больше трех с половиной миллионов кв км. Об этом сообщил американский Национальный центр наблюдений за снегом и льдом. Специалисты сравнили показатели и подчеркнули, что последний раз схожие цифры ледового покрова были зарегистрированы 42 года назад.
Сильнее всего от таяния пострадали ледники моря Лаптевых и Гренландского моря.
Гляциологи указывают, что летнее изменение площади ледников вписывается в сезонный круговорот воды в природе, но в последние годы увеличения ледового покрова в зимний период явно не достаточно, чтобы компенсировать таяние.
Несмотря на суровый климат, арктический регион относится к наиболее хрупким экологическим системам, и уменьшение ледников означает изменение ареала для тамошней фауны, прежде всего для белых медведей.
Российские специалисты сообщают, что хотя численность популяции хозяина Арктики и стабилизировалась, это не означает, что такое крупное млекопитающее не нуждается в охране.