"Богатые — угроза климату"

1% богатейшего населения Земли — чуть больше 60 миллионов — загрязняет планету вдвое сильнее, чем беднейшая половина человечества — а это больше трёх миллиардов жителей. С таким докладом выступила неправительственная организация Oxfam, известная исследованиями проблем бедности.

Эксперты заявляют, что взяли данные за четверть века с 1990 года. За это время темпы загрязнения планеты резко возросли, объёмы углеродных выбросов выросли на 60%. 10% самых богатых землян ответственны более чем за 50% всего загрязнения планеты. При этом беднейшая половина человечества произвела всего 7% парниковых газов.

По выводам Oxfam, для достижения заявленной многими государствами цели — чтобы температура к 2030 году поднялась не больше чем на 1,5°C — богатым странам придётся снизить производимое загрязнение в 10 раз.

При этом в организации подчёркивают: заявления о том, что придётся выбирать между развитием экономики и борьбой с изменениями климата, являются ложными: рост экономики богатых стран не приносит никакой выгоды бедным, наоборот, они страдают больше из-за вызванных климатическими изменениями стихийных бедствий.