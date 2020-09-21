Тихановская поддержала санкции ЕС

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поддерживает европейские санкции против Минска. Введение этих мер до сих пор блокировал Кипр, требуя от Брюсселя сперва разобраться с деятельностью Турции в Восточном Средиземноморье. Однако в понедельник в Никосии заявили, что изменили свою позицию.

Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты РБ:

"Конечно, санкции важны для нашей борьбы, поскольку они оказывают давление, которое заставит так называемые власти начать с нами диалог".

В предварительном "чёрном списке" ЕС — около 40 имён белорусских руководителей, ответственных, по мнению Брюсселя, за фальсификацию выборов и насилие против манифестантов. Им могут запретить въезд в Европу и заморозить активы на территории ЕС.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике:

"Позвольте подчеркнуть, что мы поддержим всеобъемлющий национальный диалог и права белорусов на свободные и честные выборы, и это нельзя рассматривать как вмешательство во внутренние дела, поскольку демократия и права человека — основа ценностей Европейского Союза".

Дипломаты ЕС обсудили в понедельник и персональные санкции против Александра Лукашенко. Глава МИД Германии в "твиттере" назвал его "главным ответственным" за насилие и фальсификации. Однако высказываются и опасения, что санкции против главы государства поставят крест на возможности диалога с ним.