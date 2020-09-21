COVID-19: штрафы и ограничения против эпидемии

В южных кварталах столицы Испании начал действовать карантин - он затрагивает свыше 850 тысяч человек. которые могут покинуть жилище лишь если им требуется поехать на работу, выйти за покупками, посетить врача или отвезти и привезти детей из школы.

Оказавшиеся в карантине - а это, как правило, те, кто мало получает и занимается неквалифицированным трудом, а также иммигранты, возмущены: они говорят, что их дискриминируют по имущественному и социальному признакам.

- Это ничто иное, как сегрегация. Мы должны сплотиться и протестовать, тогда мы сможем хоть чего-то добиться.

- То есть нас запирают в домах, и в то же самое время мы можем толкаться в переполненной подземке, когда едем на работу. Где логика?

Власти Британии открыто говорят о начале второй волны эпидемии, цифры, которые сообщает минздрав королевства, их слова подтверждают - за последние 48 часов отмечен рекордный рост заразившихся с момента ослабления карантинных мер.

Мэтт Хэнкок, министр здравоохранения Великобритании, не скрывал своих жестких намерений: "Драконовские штрафы в размере 10 тысяч фунтов стерлингов за нарушение санитарных норм помогут добиться, чтобы те, кто должен находиться в самоизоляции, поняли, чем им грозит пренебрежение правилами".

Вслед за Мадридом власти Лондона намерены также ввести ряд новых ограничений, чтобы замедлить распространение инфекции.

Австрия стала первой страной в ЕС, еще неделю назад признавшей, что вторая волна эпидемии уже началась.

Веселиться даже у себя дома с нынешней недели можно лишь до часа ночи.

В барах и ресторанах обязательно ношение маски, если посетители не находятся за отдельным столиком.

По словам этого жителя Вены, "как только сняли карантин, все бросились развлекаться, забыв об осторожности, сейчас мы пожинаем плоды этого легкомысленного гедонизма".

В Германии за минувшие24 часа выявили почти 2300 новых инфицированных, это цифра стала рекордным суточным показатель с апреля.

Общее количество зараженных в мире превысило 31 миллион человек.