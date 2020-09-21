Польские байкеры солидарны с белорусами

С самого начала протестов в Беларуси Польша выражала солидарность с митингующими соседями и оказывала им всяческую поддержку. Акцию солидарности на белорусской границе провели польские байкеры.

Стефан Сохон, байкер: "Совершенно очевидно, какая ситуация в Беларуси. Нам очень жаль этих людей, и мы хотим показать, по крайней мере, таким образом, что мы с вместе ними, что нам не все равно, что вся Польша и, я думаю, также Европа поддерживают их".

Несколько дней назад Александр Лукашенко объявил, что закроет границы с Литвой и Польшей и перебросит туда армию. Он заявляет, что Запад специально организовал массовые выступления против него, чтобы отстранить его от власти.

Ганна Хомич, белоруска: "Мы уехали из Беларуси из-за правительства Лукашенко, а также потому, что спокойная жизнь там невозможна. Я думаю, что до закрытия границы не дойдет. Это было бы очередной политической глупостью нашего правительства".

Еще один белорус - Антон Бык - тоже нашел убежище в Польше.

"Мы гибнем как люди, как нация, с этим президентом Лукашенко. И это очень плохо. Жалко, что все так происходит, что людей избивают, это неправильно, власть не должна так поступать", - считает Антон.

"Мы не можем оставаться равнодушными. Когда мы с чем-то не согласны, мы должны об этом говорить. Мы должны быть рядом с этими людьми", - говорит байкер Стефан Сохон.

Польское правительство обвинения со стороны Лукашенко отвергает. По словам представителя МИД Польши, белорусский руководитель ведет психологическую войну против собственного народа, используя мифы о коварных планах Запада для запугивания людей.

Павел Яблоньский, заместитель государственного секретаря МИД Польши: "Мы рассматриваем это, прежде всего, как еще один инструмент в психологической войне, которую он ведет, в основном, против собственного народа. Он делал это с самого начала, с фальсификации выборов".

Пока, несмотря на угрозы, граница работает нормально. А протестующие сдаваться не собираются.