Дональд Трамп выдвинет женщину в Верховный суд

Президент США Дональд Трамп готов выдвинуть женщину на место в Верховном суде, освободившееся после кончины Рут Гинзбург. Она была второй в истории американкой, получившей место в высшей судебной инстанции страны, и работала там более 27 лет.

Трамп намерен назначить кандидата до выборов, которые состоятся через 6 недель. Его соперник Джо Байден настаивает на том, что нового судью должен назначить уже победитель президентской гонки.

Дональд Трамп, президент США:

"Мы поддерживаем принцип равного правосудия для граждан любой расы, цвета кожи, религии. Я представлю кандидата на следующей неделе. Это будет женщина".

Глава республиканцев в сенате Митч Макконнелл поддержал инициативу президента. Однако 4 года назад в схожей ситуации тот же Макконнелл успешно воспрепятствовал тому, чтобы судью назначил уходящий Барак Обама.

Барбара Перри, университет Виргинии:

"Потрясает лицемерие республиканцев во главе с сенатором Макконнеллом, которые ведут себя прямо противоположно тому, как было, когда скончался судья Антонин Скалия, а у власти был Барак Обама, который не мог баллотироваться на выборах из-за ограничения на два срока. Тогда республиканцы 400 дней держали вакансию открытой, а сегодня они хотят протолкнуть кандидатуру".

Если действующему президенту удастся осуществить план, то в Верховном суде появится уже третий "человек Трампа" — из всего девяти , а поскольку судьи назначаются пожизненно, это окажет очень долгосрочное влияние на политику США.