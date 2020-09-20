Сделка по TikTok: "все будут счастливы"

Китайская компания ByteDance рассчитывает получить от американских Oracle и Walmart 12 миллиардов долларов за приобретение сегмента принадлежащей ей соцсети TikTok в США, если те согласятся с ее оценкой стоимости платформы. Об этом сообщили американские СМИ. Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok, который, по его словам, не будет иметь отношения к Китаю.

Дональд Трамп, президент США : "Посмотрим, произойдет это, или нет. В целом, я думаю, это очень выгодно для Америки. Они наймут на работу по меньшей ере 25 тысяч человек и вероятно обоснуются в Техасе. Ежегодно в казну будут выплачиваться миллиарды долларов налогов, а сотни миллионов пользователей будут счастливы. Так что все будут довольны. Приложение сохранит свое название TikTok, как это было и раньше".

В пятницу власти США объявили, что с 20 сентября вводят запрет на скачивание на территории страны приложений китайских разработчиков WeChat и TikTok. Министр торговли США Уилбур Росс назвал эти меры противодействием "зловредному сбору личной информации об американцах, осуществляемому Китаем". В случае если до 12 ноября работа этих мобильных приложений на территории США не перейдет под контроль американских компаний, власти начнут ограничивать их работу. Позднее в Минторге США заявили, что на неделю откладывают вступление в силу запрета на скачивание приложения TikTok на территории страны.

Как сообщают ряд СМИ, Магистратский суд в американском штате Калифорния приостановил действие решения Министерства торговли США об удалении приложения популярного мессенджера WeChat китайской компании Tencent из магазинов приложений Google, Apple и других американских корпораций. Данное решение носит предварительный характер.