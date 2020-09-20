10 тысяч фунтов за отказ от карантина

Власти Великобритании значительно повышают штрафы для нарушителей коронавирусных ограничений. За первое нарушение — тысяча фунтов, а за повторные — до десяти тысяч. Такую сумму придётся заплатить например тем, кто неоднократно отказывался от карантина при положительном анализе или от предписания на самоизоляцию при подозрении на заражение.

По словам британских врачей, в стране карантин и самоизоляцию соблюдают не более 20% тех, кому это положено делать по существующим правилам. Крупные штрафы правительство рассматривает как едва ли не единственную возможность предотвратить повторный тотальный локдаун в стране.

Ужесточение мер не всегда встречает понимание в британском обществе. В субботу на Трафальгарской площади в Лондоне устроили акцию протеста несколько сотен человек. Они считают, что жёсткие антиковидные правила нарушают гражданские свободы. Манифестация завершилась столкновениями с полицией, задержаны более 30 человек.