Ливни и наводнения на юге Франции, двое пропали без вести

Два человека числятся пропавшими без вести на юге Франции после мощных ливней и вызванных ими наводнений. Они обрушились на департамент Гар в субботу, национальная метеорологическая служба объявила наивысший (красный) уровень опасности.

64-летняя медсестра пропала около реки Эро, когда ехала на вызов. Вторая жертва непогоды - мужчина. который занимался трейлраннингом в местных горах. По данным синоптиков, в некоторых районах департамента за 12 часов выпала 4-месячная норма осадков. Уровень местной реки Гардон поднялся до отметки в 7 с половиной метров.

"Вчера я не осознавала, что произошло, - говорит Лоранс Гийо, владелица закусочной. - Но сегодня, когда я всё это увидела... Спасибо соседям, клиентам и другим коммерсантам, которые проявили солидарность. Мы только-только оправились от эпидемии, а теперь вообще непонятно, как переживём зиму, такое впечатление, что мы все потеряли"...

Серьезный ущерб в результате наводнений нанесен коммунам Андуз, Сен-Жан-дю-Гар, Вальрог. Минувшей ночью сотни местных жителей были эвакуированы из затопленных районов в безопасные места. 650 мобилизованных спасателей выезжали по вызову 45 раз.

В воскресенье вода начала отступать, но спасатели рекомендуют местным жителям при перемещении избегать мостов и низин, не спускаться в подвалы. Пострадавшие районы посетили министр внутренних дел Жеральд Дарманен и министр экологических преобразований Барбара Помпили. Они пообещали, что пострадавшие населённые пункты будут объявлены зоной стихийного бедствия.