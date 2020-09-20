Словенское чудо на "Тур де Франс"

Жители небольшого словенского городка Коменда празднуют успех своего земляка велогонщика Тадея Погачара из команды UAE Team Emirates, который накануне гарантировал себе победу в престижной многодневке "Тур де Франс". При этом второе место достанется еще одному словенцу Приможу Рогличу. Президент небольшой альпийской страны Борут Пахор назвал этот день историческим для Словении.

Мирко Погачар, отец Тадея Погачара: "У меня смешанные чувства. С одной стороны, мы очень довольны, а с другой - то, что он выиграл сразу три призовые майки в 21 год, это слишком. Примож Роглич также боролся весь тур и в итоге занял второе место. Это тоже хороший результат, но мне его немного жаль".

Успех Погачара называют сенсационным. В детстве он больше любил футбол и пришел в велоспорт случайно, когда в местной команде начал тренироваться его старший брат. Для Тадея это дебютный "Тур де Франс" и сразу триумф. В понедельник ему исполнится лишь 22 года. О таком подарке на день рождения словенец не мог и мечтать.