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Россия

Танцы буксиров на фестивале ледоколов

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 Павел Барсуков
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Танцующие буксиры на Неве
Танцующие буксиры на Неве   -   Авторское право  Кадр из видео CCTV
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В Санкт-Петербурге буксиры, вальсирующие на Неве под музыку Чайковского, открыли 7-й фестиваль ледоколов. От более чем столетнего "Красина" — пришвартованного у набережной корабля-музея — до современных российских судов этого класса, например "Невской заставы", у которой рубка может опускаться для прохода под мостами.

Организаторы в условиях мер коронавирусной безопасности постарались сохранить разнообразную программу, в том числе экскурсии по самим ледоколам.

Праздник посвящён как исследованиям Арктики, так и труду ледоколов на Балтике: уже скоро Финский залив покроется льдом, и судам, участвующим в фестивале, предстоит возобновить работу.

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