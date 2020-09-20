Танцы буксиров на фестивале ледоколов

В Санкт-Петербурге буксиры, вальсирующие на Неве под музыку Чайковского, открыли 7-й фестиваль ледоколов. От более чем столетнего "Красина" — пришвартованного у набережной корабля-музея — до современных российских судов этого класса, например "Невской заставы", у которой рубка может опускаться для прохода под мостами.

Организаторы в условиях мер коронавирусной безопасности постарались сохранить разнообразную программу, в том числе экскурсии по самим ледоколам.

Праздник посвящён как исследованиям Арктики, так и труду ледоколов на Балтике: уже скоро Финский залив покроется льдом, и судам, участвующим в фестивале, предстоит возобновить работу.