Санкции ООН без одобрения ООН

Санкции ООН вступили в силу — но сама ООН так не считает: госсекретарь США Майкл Помпео объявил о возобновлении санкций против Ирана и пригрозили последствиями странам, "не соблюдающим обязательства". При этом Совбез ООН отверг соответствующий запрос США ещё в августе.

Министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции выступили с совместным заявлением, в котором назвали любые действия США не имеющими юридической силы: Вашингтон не имеет права требовать санкций ООН в рамках механизма "ядерной сделки", поскольку Штаты сами вышли из этого договора.

Саид Хатибзаде, МИД Ирана:

"Восстановление санкций происходит только в воображаемом мире господина Помпео. Американцы пытаются убедить всех, но не верит никто, кроме них самих. Это просто шоу, театральная постановка, где господин Помпео — автор, исполнитель и восторженный зритель в одном лице."

США вышли из "ядерной сделки" с Ираном ещё два года назад, обвинив Тегеран в нарушении договорённостей. Однако в Вашингтоне считают, что ещё имеют право задействовать механизм, поскольку участвовали в подписании договора. За это время Вашингтон уже ввёл ряд отраслевых, коммерческих и персональных санкций, что сильно осложнило возобновление сотрудничества между Ираном и ЕС. В ответ на действия США Тегеран также прекратил выполнение ряда пунктов договора.