Сальвадор и Гватемала открывают границы и возобновляют авиасообщение

Аэропорты Сальвадора возобновили в субботу коммерческие рейсы после шестимесячных ограничений на поездки в связи с эпидемией коронавируса. Все прибывающие в эту страну должны предъявить отрицательный ПЦР-тест не более чем трехдневной давности.

Сальвадор стал первой страной Центральной Америки, которая отменила коммерческие рейсы 17 марта. Международный аэропорт имени Оскара Арнульфо Ромеро, расположенный в 44 километрах от столицы, намерен возобновить 20 % пропускной способности и выполнять полёты по 13 направлениям Центральной и Северной Америки.

Согласно сообщениям Министерства здравоохранения, за последние полтора месяца в Сальвадоре зафиксирована тенденция к снижению числа случаев заболевания. Всего коронавирусом в стране заразились 27 428 человек, жертвами COVID-19 стали 808 жителей.

В соседней Гватемале коронавирусом заразился президент Алехандро Джамматтеи. В специальном выступлении по национальному телевидению он заявил, что сдавал тест шесть раз, и последний из них дал положительный результат.

"В настоящее время симптомы довольно слабы. У меня болит всё тело, вчера - сильнее, чем сегодня. Эта боль в теле, особенно в спине, напоминает сильный грипп", - рассказал президент согражданам. После заражения главы государства все члены правительства Гватемалы пройдут тестирование.

И хотя власти Гватемалы решили закрыть границы и ввести режим чрезвычайной ситуации, чтобы не допустить масштабного распространения инфекции ещё 16 марта, число заразившихся коронавирусом, как и умерших от его последствий здесь выше, чем в Сальвадоре: соответственно 84 тысячи и 3 086 человек.