США: межпартийная борьба за вакантное место в Верховном суде

Цветы и свечи у здания Верховного суда США. Американцы отдают дань уважения скончавшейся от рака судье либеральных взглядов Рут Бейдер Гинзбург. Она заседала в суде с 1993 года. На фоне скорби от этой утраты, разворачивается межпартийная борьба за место, ставшее вакантным. Среди тех, кто пришел сюда была и Камала Харрис – первая темнокожая американка и первая американка азиатского происхождения, выдвинутая кандидатом на пост вице-президента США от Демократической партии.

Комментируя уход Гинзбург, претендент на кресло главы государства от Демократической партии Джо Байден заявил, что замену Гинзбург должен определить победитель ноябрьских выборов. "Избиратели должны выбрать президента, а президент преемника Гинзбург", - написал Байден в "Твиттере".

В свою очередь нынешний американский лидер Дональд Трамп отметил, что новый член Верховного суда США должен быть назначен без промедления. Президенту-республиканцу открывается возможность выдвинуть своего кандидата.

87-летняя Гинзбург умерла в пятницу вечером. Она была второй по счету женщиной в истории США, ставшей судьей Верховного суда, и находилась на этой должности более 27 лет.

Американские СМИ сообщили, что за несколько дней до смерти, Гинзбург говорила внучке, что больше всего желает дожить до президентских выборов, чтобы в случае ее ухода, вакантную должность в Верховном суде занял кандидат другого президента, а не республиканца Трампа.