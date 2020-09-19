Тур де Франс: сенсация Тадея Погачара

Словенский гонщик Тадей Погачар из команды UAE-Team Emirates выиграл 20-й этап веломногодневки Тур де Франс - гонку с раздельным стартом между Люр и Ла Планш де Бель Фий протяженностью 36 километров. Он показал результат в 55 минут 55 секунд.

Обозреватели называют события этой субботы "главной сенсацией" Тур де Франс, поскольку 21-летний спортсмен обошёл на 1 минуту лидировавшего до сих пор в общем зачёте соотечественника Приможа Роглича из команды Jumbo-Visma. На третье место вышел Ричи Порт (+3.30).

Погачар фактически обеспечил себе победу на Туре—2020, так как заключительный 21-й этап считается товарищеским: лидер общего зачета финиширует во главе пелотона. Традиционно заключительный этап гонки финиширует на Елисейских полях в Париже.

Тур де Франс проходит в 107-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли на август из-за эпидемии. Общая протяженность в этом году составила 3 470 км. В прошлом году победителем стал колумбийский велогонщик команды Ineos Эган Берналь.